〈焦點股〉封關倒數矽光子衝鋒 華星光帶頭飆漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-21 13:01
台股封關倒數，而上週五黃仁勳談及正積極在矽光子領域布局，激勵今 (21) 日矽光子族群成台股盤面焦點，華星光 (4979-TW) 開高走高攻上漲停價 220 元，帶動眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW)、前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 也紛紛走強。
對於矽光子產業的長期發展，黃仁勳上周五在台北會見台積電董事長魏哲家後表示，輝達正與全球最大的矽光子代工晶片製造商合作，儘管仍要數年才能有具體成果，仍讓市場看好矽光子需求提升。
在去年下半年，華星光的終端客戶，已打入更多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，今年在 800G 產品上的需求，有望持續提升；除了 AI 的高速傳輸領域，華星光也將持續佈局共同封裝光學 (CPO) 技術、熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術、LiDAR(光達) 技術，因應未來趨勢未來。
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