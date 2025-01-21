〈焦點股〉封關倒數矽光子衝鋒 華星光帶頭飆漲停

對於矽光子產業的長期發展，黃仁勳上周五在台北會見台積電董事長魏哲家後表示，輝達正與全球最大的矽光子代工晶片製造商合作，儘管仍要數年才能有具體成果，仍讓市場看好矽光子需求提升。

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在去年下半年，華星光的終端客戶，已打入更多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，今年在 800G 產品上的需求，有望持續提升；除了 AI 的高速傳輸領域，華星光也將持續佈局共同封裝光學 (CPO) 技術、熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術、LiDAR(光達) 技術，因應未來趨勢未來。