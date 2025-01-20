外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.1%，報11.0562元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50
截至台北時間20日21:50，美元/瑞典克朗下跌0.123點跌幅達1.1%，暫報11.0562點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.41%
- 近 1 週：-0.24%
- 近 3 月：+6.37%
- 近 6 月：+4.69%
- 今年以來：+1.08%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌0.82%
- 美元/挪威克朗相關性0.75，本日下跌1.08%
- 美元/離岸人民幣相關性0.68，本日下跌0.51%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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