外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.08%，報11.3221元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50
截至台北時間20日21:50，美元/挪威克朗下跌0.124點跌幅達1.08%，暫報11.3221點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.17%
- 近 1 週：-0.13%
- 近 3 月：+4.80%
- 近 6 月：+4.79%
- 今年以來：+0.85%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.85%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌1.1%
- 美元/南非蘭特相關性0.73，本日下跌0.69%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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