search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大跌1.08%，報11.3221元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50


截至台北時間20日21:50，美元/挪威克朗下跌0.124點跌幅達1.08%，暫報11.3221點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.17%
  • 近 1 週：-0.13%
  • 近 3 月：+4.80%
  • 近 6 月：+4.79%
  • 今年以來：+0.85%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.85%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌1.1%
  • 美元/南非蘭特相關性0.73，本日下跌0.69%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.83，本日下跌1.29%
  • 澳元/美元相關性-0.80，本日下跌1.16%
  • 歐元/美元相關性-0.74，本日下跌1.15%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗11.3256-1.05%
南非蘭特/美元0.053740.94%
紐元/美元0.56541.33%
澳元/美元0.62561.07%
歐元/美元1.03911.17%

延伸閱讀


Empty