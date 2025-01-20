外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.06%，報18.535元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 23:10
截至台北時間20日23:10，美元/南非蘭特下跌0.198點跌幅達1.06%，暫報18.535點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.89%
- 近 1 週：-1.89%
- 近 3 月：+6.47%
- 近 6 月：+2.53%
- 今年以來：-0.14%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.73，本日下跌1.28%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌1.12%
- 美元/泰銖相關性0.67，本日下跌0.73%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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