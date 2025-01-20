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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.06%，報18.535元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 23:10


截至台北時間20日23:10，美元/南非蘭特下跌0.198點跌幅達1.06%，暫報18.535點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.89%
  • 近 1 週：-1.89%
  • 近 3 月：+6.47%
  • 近 6 月：+2.53%
  • 今年以來：-0.14%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.73，本日下跌1.28%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌1.12%
  • 美元/泰銖相關性0.67，本日下跌0.73%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.74，本日下跌1.42%
  • 紐元/美元相關性-0.68，本日下跌1.69%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日下跌1.44%

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美元/南非蘭特18.5806-0.81%
泰銖/美元0.0291970.69%
澳元/美元0.62510.98%
紐元/美元0.56481.22%
歐元/美元1.03821.08%

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