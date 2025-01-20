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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲1.13%，報0.626元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50


截至台北時間20日21:50，澳元/美元上漲0.007點漲幅達1.13%，暫報0.626點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.74%
  • 近 1 週：+0.73%
  • 近 3 月：-7.69%
  • 近 6 月：-7.36%
  • 今年以來：0.00%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.93，本日上漲1.29%
  • 歐元/美元相關性0.66，本日上漲1.16%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日上漲1%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.80，本日上漲1.15%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.85%
  • 美元/加幣相關性-0.75，本日上漲1.11%

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澳元/美元0.6250.97%
紐元/美元0.56491.24%
歐元/美元1.03831.09%
英鎊/美元1.2280.96%
加幣/美元0.69710.94%

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