外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲1.31%，報1.2322元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 22:50
截至台北時間20日22:50，英鎊/美元上漲0.0159點漲幅達1.31%，暫報1.2322點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.69%
- 近 1 週：-0.34%
- 近 3 月：-6.78%
- 近 6 月：-5.85%
- 今年以來：-2.83%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日上漲1.15%
- 美元/挪威克朗相關性-0.71，本日上漲1.37%
- 美元/瑞郎相關性-0.67，本日上漲0.84%
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