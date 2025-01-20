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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.62%，報10.999元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 22:50


截至台北時間20日22:50，美元/瑞典克朗下跌0.181點跌幅達1.62%，暫報10.999點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.41%
  • 近 1 週：-0.24%
  • 近 3 月：+6.37%
  • 近 6 月：+4.69%
  • 今年以來：+1.08%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日下跌1.15%
  • 美元/挪威克朗相關性0.75，本日下跌1.38%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.68，本日下跌0.95%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.81，本日下跌1.48%
  • 紐元/美元相關性-0.77，本日下跌1.72%
  • 澳元/美元相關性-0.72，本日下跌1.49%

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美元/瑞典克朗11.0527-1.14%
人民幣/美元0.1369390.37%
歐元/美元1.03831.09%
紐元/美元0.56481.22%
澳元/美元0.62531.02%

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