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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.29%，報0.5652元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50


截至台北時間20日21:50，紐元/美元上漲0.0072點漲幅達1.29%，暫報0.5652點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.89%
  • 近 1 週：+0.43%
  • 近 3 月：-8.07%
  • 近 6 月：-7.14%
  • 今年以來：-0.27%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.93，本日上漲1.13%
  • 歐元/美元相關性0.76，本日上漲1.17%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日上漲1%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.83，本日上漲1.15%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日上漲0.85%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日上漲1.16%

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紐元/美元0.56431.13%
澳元/美元0.62440.87%
歐元/美元1.03771.03%
英鎊/美元1.22740.91%

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