〈房產〉全台預售屋市場連2個月交易量陷谷底 高雄下滑最嚴重

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 17:23

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2024 年第四季受到台灣央行第七波選擇性信用管制影響，上漲預期心理消失，一手市場也跟著量縮，統計顯示去年上半年景氣高點 6 月成交揭露 1.66 萬件，到了 10 月及 11 月單剩下 5000 件，全台六都以高雄的交易衰退最嚴重。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年 928 檔期表現低迷，主要還是央行政策推出後，有效抑制民眾對於房價一面看漲的預期，房市回歸理性與自用後，交易量就快速量縮，目前市場上處於個案表現，個案有比較好賣點的，例如單價合理、個案條件較佳的，仍有機會創造好的銷售成績，但普遍銷售期已經拉長，長期觀察單月約 5000 棟大概就是房市交易清淡時期的交易量能。

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統計顯示，去年 6 月景氣高檔時，月揭露 1.66 萬件，包括新北市、桃園市、台中市、高雄市甚至都出現月賣 2000 件的盛況，不過 10 月、11 月預售市場吹起冷風，僅剩下桃園市還維持月銷 1000 件，其餘五都皆不到千件，衰退幅度較大的是高雄市，11 月剩下 457 件，較 6 月減少約 8 成，台中市月銷 761 件，較 6 月也減少超過 7 成，新北市 519 件，較 6 月也減少超過 7 成，全國 11 月的預售揭露量較 6 月減少近 7 成。