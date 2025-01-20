〈房產〉雙北捷運站區小宅交易熱點 北市中山區4站雄霸熱門榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 15:20

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雙北房價高，形成 25 坪以下的小宅需求持續增溫，捷運站點的交通便利性與生活機能成為影響購屋決策的重要指標。房仲業者根據實價登錄資料彙整，雙北 25 坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名。其中，台北市中山區就包辦 4 個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是平均總價不到 1000 萬元。

中山區的中山國小站以 421 件交易量穩居雙北第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站擁有發達的交通網絡與多元且優異的商業與生活機能，成功吸引大量年輕人、上班族與首購族進場，進一步推升小宅交易需求。此外，中山區站點周邊的小宅平均總價約為 1104 萬元，相較於其他核心地段，仍具備一定的性價比。

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除了中山國小站，中山區的民權西路站、松江南京站與中山站也進入小宅交易熱門榜單。陳金萍指出，無論是機能優異的中山國小站與民權西路站，還是緊鄰商業中心的松江南京站與中山站，皆反映出中山區小坪數住宅市場的強勁需求。雖然中山區單坪價格較高，但仍可找到相對低總價的小宅產品，進一步吸引首購族與置產族的目光，成為購屋市場的焦點區域。

觀察小宅熱門交易捷運站排行，第三、四名分別為三重國小站與景平站，這兩站點也是雙北 CP 值最高的站點。陳金萍說明，位於捷運中和新蘆線的三重國小站，僅需一站即可進入台北市，並且透過沿線的捷運交會站可快速抵達台北市各核心區域。該站周邊擁有完善的商業設施與日常所需機能，加上近一年小宅平均總價僅約 907 萬元，總價負擔遠低於台北市，因此吸引大量北市外溢購屋需求，是偏好捷運便利性族群的理想選擇。