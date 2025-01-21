〈房產〉疫情後房價讓新舊屋主轉手都賺 全台房地合一稅大增4.7倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-21 12:43

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疫情以來全台房價飛漲，不少屋主轉手獲利，致使全台各縣市房地合一稅大漲，房仲業者統計財政部資料，全台個人房地合一稅收 2024 年約 684.4 億元，相較 2020 年大漲約 4.7 倍，其中各縣市猶以新北市 5 年漲幅逾 9.3 倍最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行 2024 年下半年推出第七波管制致使全台買氣急凍，但少見屋主降價，讓政府房地合一稅收仍相當豐潤。

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據財政部統計，全台 2024 年個人房地合一稅收共達 684.4 億元，相較 2020 年同期增幅達 474.6%；其中，以新北市榮登「房地合一稅收王」，2024 年個人房地合一稅高達 131.4 億元，較 5 年前同期大增 931.9%，增幅也冠居全台。至於其他都會區，台北市 2024 年個人房地合一稅達 76.8 億元，5 年增幅 540.9%；桃園市達 86.4 億元，5 年增幅 609.4%；台中市為 127.7 億元，為唯二稅收破百億元縣市，5 年增幅 371.2%；台南市則僅收 39.8 億元，為六都最低，5 年增幅 245.2%；高雄市 2024 則有 97.5 億元，5 年漲幅 379%。

統計顯示，台中、新北並列唯二稅收破百億元規模縣市，賴志昶分析，新北市包含板橋、三重以及新莊等一線行政區重劃區議題濃厚，且交通機能發展成熟，不少屋主早期持有之預售案，歷經大盤起漲，轉售後獲利驚人，另如中和、永和等生活便捷區域，憑藉鄰近市區等地段優勢，加上區域供給稀缺，致使房價快速飛漲；台中市包含西屯、北屯等區域皆具重劃區議題，另於海線行政區亦有台中港等大型建設，為區域增添房市熱度，致使早期入手新案屋主，轉手後有不少獲利空間。

另據數據，新竹縣市去年個人房地合一稅收分別達 25.6、25.1 億元，較 2020 年增幅約 615%、780.3%。賴志昶補充，新竹憑藉科學園區議題，有高收入科技新貴支撐區域居住剛性需求，加上近年來半導體產業在全球快速成長，帶動國內股匯市場飛升，在「股房連動」效應之下，致使新竹房價也有驚人漲勢。