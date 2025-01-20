〈台幣〉升值1.18角至32.808元 非美貨幣多彈升觀望川普就職
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 16:39
美國新總統川普就任前夕，新台幣今 (20) 日全日處升值態勢因應，終場收在 32.808 元，升值 1.18 角，台北外匯經紀公司成交值 11.16 億美元。
新台幣今日以 32.9 元、升值 2.6 分開出後，最高來到 32.77 元，升值多達 1.56 角，高低價差 1.42 角，終場收在 32.808 元，升值 1.18 角。
統一投顧分析，川普的就職言論將會影響全球經濟，市場高度聚焦，並傳川普已準備約 100 份行政令，計劃就職首日簽署。
另一方面，日銀將在 23-24 日舉行金融政策決策貨幣會議，從近期日銀官員相繼發表評論，加上日本經濟數據凸顯物價壓力等面向來看，有助強化市場人士對升息在望的信心，目前交易商認為，日銀將升息的機率達 80%，牽動主要亞幣走勢。
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