〈陸股盤後〉 川普和習近平通話 激勵三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-20 16:30

‌



中國 A 股市場三大指數周一（20 日）收盤，美國候任總統川普上周五在社群平台 Truth Social 上發文表示，他與中國國家主席習近平通話，討論 TikTok、芬太尼、貿易等議題，市場燃起美中關係緩和的希望。

滬指周一收盤漲 0.08% 報 3,244.38 點，深證成指漲 0.94% 報 10,256.4 點，創業板指大漲 1.81% 報 2,104.73 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1964 兆元。

‌



紡織服裝、家居、教育、媒體、零售、汽車、醫藥、房地產等類股走高，煤炭、半導體族群疲弱。

川普上周五發文表示：「我剛剛與中國習近平主席通話。這通電話對中國和美國來說，都非常好。我預期我們會一起解決許多問題，並且立即開始。我們討論了貿易平衡、芬太尼、TikTok 等問題。習近平主席和我將竭盡全力，讓世界更加和平、安全！」

據《新華社》報導，習近平在通話中祝賀川普再次當選美國總統，指出雙方都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

另據《華爾街日報》周日報導，知情人士透露，川普已告知顧問，他想在上任後 100 天內出訪中國，尋求加深與習近平的關係。

隨著中國經濟壓力日益沉重，在川普揚言要對中國進口產品課徵 60% 關稅之際，北京當局強烈希望與美國磋商，以抵禦、或至少減緩川普加徵關稅的行動。知情人士說，川習會面有助啟動這個流程。

在川普的第一任期內，習近平曾於 2017 年 4 月造訪海湖莊園，川普則在 2017 年 11 月訪問中國。