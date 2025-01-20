川普就職在即！比特幣飆逾3.6%漲破10.9萬美元大關 再成全球第七大資產

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-20 15:50

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在川普周一 (20 日) 正式宣誓就職美國總統前幾個小時，全球最大加密貨幣比特幣(BTC) 再創歷史新高，朝 11 萬美元大關步步進逼。

幣圈在過去幾天經歷了一段瘋狂旅程，而這一切始於上周五川普推出自己的迷因幣，此舉震驚了整個加密貨幣市場，而在過去 24 小時內，由於川普的妻子梅蘭妮亞也推出迷因幣，比特幣跟大多數山寨幣大跌，比特幣甚至一度跌破 10 萬美元。

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但隨著就職典禮即將舉行，比特幣不僅成功收復所有失土。根據幣安數據，比特幣價格在台灣時間周一下午 2 點 56 分飆漲 3.36% 至 10 萬 9588 美元，改寫上月 17 日創下的 10 萬 8353 美元的舊紀錄