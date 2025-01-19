政府總預算爭議 電腦公會籲：投注足夠預算支持AI、高齡科技及打詐

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-19 09:36

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政府總預算在立法院朝野爭議不斷，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，支持在立法院履行監督職責下，提供行政部門充足的經費，期望新的一年政府能夠有足夠預算投注支持 AI 應用發展、高齡科技與民眾關心的打詐防治。

彭双浪指出，AI 帶動轉型升級是現階段產業發展的關鍵；超高齡社會不可逆，需要智慧科技的輔助；做好詐騙防治，更是老百姓對社會重建信任的基礎。應該是朝野的共識，也是產業與全民的期待。

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電腦公會表示，去年台北國際電腦展 (COMPUTEX)，掀起 AI 的狂潮，今年將以「AI NEXT」為主題，涵蓋 AI 運算、未來移動、先進通訊、綠能永續四大未來趨勢，從 COMPUTEX 商機，看出政府將 AI 列為台灣重點發展產業的方向正確。

不過，國際針對 AI 進行投資的國家評比，台灣只排名 26，遠不如鄰近中國大陸、新加坡、南韓、日本，台灣在 AI 資源挹注還需要很大的成長的空間，才可能在這波 AI 浪潮下持續往前佔有席之地。

此外，2025 年台灣步入超高齡社會，每 5 個人就有一個高齡長者，鄰近的日本長期投入龐大資金，建立完善的社會福利與智慧科技應用，支持高齡者的需求，台灣也應結合數位科技、AI 技術，創新解決方案，為高齡化社會提升生活品質。