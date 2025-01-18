總預算通案刪減 金管會：影響行政事務運作預算15% 衝擊金融監理量能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-18 18:04

‌



立法院 17 日審查 2025 年度中央政府總預算案，表決通過刪減 939 億 7500 萬元，金管會今 (18) 日表示，已通過之通案決議部分對於金管會基本行政事務的運作影響甚鉅，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

金管會說明，本會主管預算案 17 億 4696 萬 2 千元 (其中 8 成為人事費)，財委會審查刪減 385 萬 5 千元，加計通案刪減水電費、國內旅費等科目及待表決提案後，刪減數將近 4600 萬元，占本會主管預算 (不含人事費) 約 15%，已嚴重影響本會主管各單位基本行政所需經費。

‌



通案刪除「業務費」項下之「水電費」、「一般事務費」及「房屋建築養護費」等項目，主要係用於確保辦公大樓牆面安全及改善使用逾 20 年老舊廁所修繕經費，以及因應成立「金融市場發展及創新處」專責推動金融科技、永續金融等業務之發展，進行辦公空間調整所需之費用，此等預算遭大幅刪減，將重大影響公共安全維護、基本行政事務的運作，以及維持員工基本合理、安心的工作環境。

通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率達 60%，將減少我國出席各類國際會議、與各國洽簽雙邊金融監理合作協議等機會，影響國際金融監理合作；「國內旅費」通刪 20%，影響金融機構一般檢查及社會關注事項特定業務等專案檢查，對於維護金融秩序及金融機構健全經營，影響甚鉅，進而影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

至於後續表決提案，將使本會銀行監理計畫預算被凍結比率高達 86%，影響監理工作所需通訊及網路支援服務，以及掌握國際金融動態與赴國外與各國監理機關監理合作機會，不利監理業務推動。