黃仁勳宴請供應鏈 魏哲家也出席 雙方一致認同最好吃是這道
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-18 15:55
輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (18) 日邀請供應鏈夥伴共進午餐，同樣設宴在磚窯，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家與黃仁勳會後接受訪問指出，餐桌話題圍繞產業革命、供應鏈及市場機會等，並幽默回應談論最多的是什麼最好吃，雙方一致認同是「芋頭米粉」。
在黃仁勳邀請下，現場大咖雲集，供應鏈皆紛紛現身響應，一共有 36 位科技業董總出席，相關公司的總市值突破新台幣百兆元，並在餐廳門口合照，拍下全球「價值萬金」的合影。
此次出席包括台積電董事長魏哲家、鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉、廣達 (2382-TW) 董事長林百里、華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠、緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、英業達 (2356-TW) 董事長葉力誠、工業富聯董事長鄭弘孟、宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖、京元電 (2449-TW) 總經理張高薰等。
黃仁勳與魏哲家會後接受訪問，黃仁勳指出，今日在用餐過程中討論幾件事，除了慶祝新年，也指出他跟魏哲家合作很長的時間，雙方起初合作時，世界正迎來 PC 的革命，當時也引起世界對台灣的關注，也因為有 PC 革命，才有了 COMPUTEX。魏哲家也補充，在黃仁勳登高一呼下，世界各地的人們開始湧向台灣。
黃仁勳說，當時來台灣找魏哲家與台積電時，他才 33 歲，還很年輕，且當時他的頭髮是 100% 黑色，現在則是 100% 銀色的，強調如果沒有台積電，輝達也不可能實現，因此兩家公司有非常長久的友誼。
黃仁勳強調，目前世界正處於一個新時代的開始，過去 PC 革命讓電腦普及並為每個人所用，同時帶來了互聯網、行動運算，而現在供應鏈正徹底改變軟體的開發方式，AI 將從影響教育、醫療保健再到製造業等每個產業，預期所有公司都會受 AI 的影響，這對台積電和輝達來說都是一個絕佳的機會，雙方合作關係將再延續，未來 10 年比過去 30 年更讓人興奮。
黃仁勳也再度感謝魏哲家與供應鏈夥伴所做的努力，並向他們表達祝賀和感謝，強調 Blackwell 產品極其複雜，每台機櫃具備 60 萬個零組件，重量達一噸半，是目前世界上最先進的技術，現在已成功進入大量生產，台灣有 45 家工廠正在生產 Blackwell 產品。
展望未來，隨著 AI 逐漸滲透到各行各業，黃仁勳看好，未來十分令人興奮，除了有巨大的成長機會，雙方也正在共同創造新市場，如機器人技術。自動駕駛汽車，AI 也將徹底改變製造業，最後則話鋒一轉表示，其實在餐桌上談論最多的是什麼最好吃，雙方一致認同是芋頭米粉。
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