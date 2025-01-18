黃仁勳宴請供應鏈 魏哲家也出席 雙方一致認同最好吃是這道

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-18 15:55

‌



在黃仁勳邀請下，現場大咖雲集，供應鏈皆紛紛現身響應，一共有 36 位科技業董總出席，相關公司的總市值突破新台幣百兆元，並在餐廳門口合照，拍下全球「價值萬金」的合影。

‌



黃仁勳與魏哲家會後接受訪問，黃仁勳指出，今日在用餐過程中討論幾件事，除了慶祝新年，也指出他跟魏哲家合作很長的時間，雙方起初合作時，世界正迎來 PC 的革命，當時也引起世界對台灣的關注，也因為有 PC 革命，才有了 COMPUTEX。魏哲家也補充，在黃仁勳登高一呼下，世界各地的人們開始湧向台灣。

黃仁勳說，當時來台灣找魏哲家與台積電時，他才 33 歲，還很年輕，且當時他的頭髮是 100% 黑色，現在則是 100% 銀色的，強調如果沒有台積電，輝達也不可能實現，因此兩家公司有非常長久的友誼。

黃仁勳強調，目前世界正處於一個新時代的開始，過去 PC 革命讓電腦普及並為每個人所用，同時帶來了互聯網、行動運算，而現在供應鏈正徹底改變軟體的開發方式，AI 將從影響教育、醫療保健再到製造業等每個產業，預期所有公司都會受 AI 的影響，這對台積電和輝達來說都是一個絕佳的機會，雙方合作關係將再延續，未來 10 年比過去 30 年更讓人興奮。

黃仁勳也再度感謝魏哲家與供應鏈夥伴所做的努力，並向他們表達祝賀和感謝，強調 Blackwell 產品極其複雜，每台機櫃具備 60 萬個零組件，重量達一噸半，是目前世界上最先進的技術，現在已成功進入大量生產，台灣有 45 家工廠正在生產 Blackwell 產品。