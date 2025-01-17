〈輝達尾牙〉黃仁勳：與魏哲家共進豐盛午餐 談論產能提升議題
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-17 19:13
輝達 (NVDA-US) 台灣分公司今 (17) 日晚間舉辦尾牙，創辦人暨執行長黃仁勳出席同慶，會前受訪指出，今天中午與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家共進豐盛的午餐，感謝台積電上季對輝達的支持以及所有協助，目前台積電正在為輝達製造 Blackwell 系列新產品、交換器等晶片，並提升相關產能。
黃仁勳說，輝達正採用台積電 CoWoS-L 的新技術，因此台積電團隊非常忙碌，該技術是有史以來最複雜，因此今天中餐主要是想感謝魏哲家辛勤的工作，也是希望為今年做好準備，預期今年將是重要的一年。
針對是否與川普談論拜登的 AI 出口管制規則，黃仁勳說，還沒有與川普談論，但期待祝賀川普政府就職，也坦言自己會與家人跟公司同仁一起慶祝農曆新年，並不會去參加川普就職典禮。
黃仁勳也重申每個國家都應建立自己的主權 AI，因每個國家都有自己的文化、語言、民族與 AI 基礎設施等，原因是因為每個民族都透過語言記錄歷史上的知識與文化，並透過數據轉化為人類的智慧，因此各國家建立自己的超級電腦非常重要。
黃仁勳也強調，電腦非常難用，但 AI 非常好用，這就像與一個聰明人互動一樣，這就是為什麼 AI 如此簡單、而電腦很難用，預期未來 AI 最終是屬於每個人，每個人都應該參與其中，如 AI 教育、AI 醫療保健、AI 科學等。
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