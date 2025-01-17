〈輝達尾牙〉黃仁勳一度上台熱舞嗨全場 大展親民老闆作風

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-17 19:49

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輝達 (NVDA-US) 台灣分公司今 (17) 日晚間舉辦尾牙，創辦人暨執行長黃仁勳出席同慶，員工也列隊歡迎他、高喊「Team Taiwan！」，也在進入會場後，在歌手表演環節被拉上台伴舞，並跟隨音樂搖擺，大展親民老闆作風。

輝達尾牙今年擴大舉辦，從台北喜來登移師至南港展覽館 7 樓，員工參與人數超過 1500 人，並以「輝達魔法之夜」作為主題，眾多員工也裝扮成魔法師一同參與尾牙慶典。

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據了解，輝達此次尾牙以新竹縣五峰國小的樂團表演作為開場，之後在歌手演唱環節接連演唱「張震嶽 - 愛我別走」、「Justin Bieber-Baby」等歌曲，其中，黃仁勳在歌手演唱 Baby 時，一度轉身背面舉手鼓舞背後員工，逗得全體員工哄堂大笑。

外界也關心黃仁勳是否還有夜市行程，黃仁勳在尾牙前受訪坦言，昨天很高興見到大家，但自己根本無法走進夜市，幽默詢問媒體哪天沒有要去夜市，希望藉此避開人潮。

輝達魔法之夜。(讀者提供)

新竹縣五峰國小樂團表演。(讀者提供)