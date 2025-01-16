〈港股盤後〉美通膨走緩+以哈達和平協議 恒指連三紅 科網股領漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-16 16:45

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香港股市三大指數周四 (3 日) 同步收漲，恒生指數(HSI) 攀漲至近兩周高點，連續第三個交易日收紅，因美國通膨走緩增強聯準會 (Fed) 降息理由，加上以色列與哈瑪斯達成和平協議。

截至收盤，恒指收高 1.23% 至 19522.89 點，恒生科技指數收紅 1.23% 至 4417.37 點，國企指數亦收漲 1.24% 至 7098.76 點，紅籌指數也走漲 0.72% 至 3631.13 點。

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盤面上，科技股多數上漲，有色金屬板塊漲幅居前，汽車類股也普遍走漲，影視股集體活躍，生物技術、煤炭、石油等族群也紛紛上漲，半導體類股則衝高後回落。

個股表現方面，十月稻田漲 12.6%，丘鈦科技漲 9.5%，小米、京東、美團漲逾 2%，網易漲超 1%，金屬板塊漲幅居前，萬國黃金集團漲逾 5%，小鵬汽車漲近 7%，零跑、廣汽集團漲超 2%，貓眼娛樂與嗶哩嗶哩漲近 5%，中興通訊與中芯國際則分別跌超 4% 和 3%。

陸媒報導指出，支持汽車領域等購新補貼實施細則打算在本周五 (17 日) 發佈。此前一日，中國商務部在國務院新聞辦公室舉行「中國經濟高質量發展成效」系列記者會上表示，本周將陸續印發 2025 年加力支援汽車、家電、家裝和電動自行車以及手機等數位產品的購新補貼實施細則。

東興證券指出，去年中國車市在以舊換新政策助力下產銷實現增長，新能源汽車滲透率不斷提升，混動車型憑藉多方面優勢佔比持續攀升。展望 2025 年，在補貼政策範圍擴大的影響下，汽車市場有望維持穩定。