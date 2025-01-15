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〈台股盤後〉一日行情後 權值雙王回檔 跌282點又失半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-15 14:05

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〈台股盤後〉一日行情後 權值雙王回檔 收跌282點又失半年線。(鉅亨網資料照)

台股歷經昨日強彈 309 點後，今 (15) 日受權值電子股下跌影響，加權指數開低走低，幾乎收在最低點，終場重挫 282.95 點，下探至 22514.57 點，半年線大關又告失守，今日成交量收斂至 2910 億元，與昨日相近，顯現市場觀望氣氛仍相當濃厚。

權值股普遍下跌，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 2%，鴻海 (2317-TW) 昨日反彈後、今日回檔 2%，聯發科 (2454-TW) 則逆勢上漲超過 1%，其他電子權值股也難逃賣壓，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 跌幅都超過 2%，壓抑整體大盤走勢。


AI 概念股今日持續受輝達 (NVDA-US) 供應鏈受阻消息影響，跌勢相對重，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 等，跌幅皆超過 2%。

IC 設計族群表現相對突出，股王信驊 (5274-TW) 大漲超過半根，世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、創惟 (6104-TW) 等，漲幅至少 1% 以上。

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集中市場加權指數22514.57-1.24%
台積電1065-2.29%
創惟1616.27%
力旺30651.32%
世芯-KY29202.64%
信驊34805.78%
緯創101.5-2.87%
技嘉248-4.06%
緯穎2330-4.51%
奇鋐502-3.46%
雙鴻611-4.53%
廣達260-3.35%
台達電400.5-2.32%
聯發科14201.43%
鴻海171-2.01%
輝達131.76-1.10%
台積電201.450.04%

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