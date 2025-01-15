〈台股盤後〉一日行情後 權值雙王回檔 跌282點又失半年線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-15 14:05
台股歷經昨日強彈 309 點後，今 (15) 日受權值電子股下跌影響，加權指數開低走低，幾乎收在最低點，終場重挫 282.95 點，下探至 22514.57 點，半年線大關又告失守，今日成交量收斂至 2910 億元，與昨日相近，顯現市場觀望氣氛仍相當濃厚。
權值股普遍下跌，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 2%，鴻海 (2317-TW) 昨日反彈後、今日回檔 2%，聯發科 (2454-TW) 則逆勢上漲超過 1%，其他電子權值股也難逃賣壓，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 跌幅都超過 2%，壓抑整體大盤走勢。
AI 概念股今日持續受輝達 (NVDA-US) 供應鏈受阻消息影響，跌勢相對重，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 等，跌幅皆超過 2%。
IC 設計族群表現相對突出，股王信驊 (5274-TW) 大漲超過半根，世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、創惟 (6104-TW) 等，漲幅至少 1% 以上。
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