〈台股盤後〉一日行情後 權值雙王回檔 跌282點又失半年線

台股歷經昨日強彈 309 點後，今 (15) 日受權值電子股下跌影響，加權指數開低走低，幾乎收在最低點，終場重挫 282.95 點，下探至 22514.57 點，半年線大關又告失守，今日成交量收斂至 2910 億元，與昨日相近，顯現市場觀望氣氛仍相當濃厚。