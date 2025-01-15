〈台股開盤〉塑膠鋼鐵續強 「仁來瘋」失靈 台積電壓盤跌逾百點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 09:42
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳預計本周來台，不過未刮起「仁來瘋」，台股今 (15) 日在台積電走弱下，早盤跌逾百點，最低跌至 22640.68 點，塑膠、鋼鐵類股則持續反彈，預估成交量僅 2500 億元，年前市場觀望氣氛濃厚。
黃仁勳預計本周抵台，參加輝達自家尾牙，不過台股今天並未掀起「仁來瘋」，台積電 (2330-TW) 跌 20 元，跌幅超過 1%，也壓抑大盤走勢。此外，AI 族群也無太多表現，廣達 (2382-TW) 漲 0.56%，緯穎 (6669-TW) 跌逾 2%，緯創 (3231-TW) 跌近 1%。
其他權值股則漲跌互現，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.29%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 則漲逾 1%。
今天強勢族群則由傳產接棒，塑膠與鋼鐵類股早盤各逾 3.3% 及 2.7%，成為盤面亮點。塑膠族群方面，受惠油價飆升利多，今天表現續強，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 及台化 (1326-TW) 漲逾 2%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 1%。另外，台聚 (1304-TW) 強攻漲停鎖住 11.2 元，亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 也漲逾半根停板。
鋼鐵類股部分，海光 (2038-TW)、燁興 (2007-TW) 及威致 (2028-TW) 紛紛亮燈漲停，鎖住新鋼 (2032-TW)、中鴻 (2014-TW) 也漲逾半根停板。
美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 221.16 點或 0.52%，收 42518.28 點；那斯達克指數下跌 43.71 點或 0.23%，收 19044.39 點；S&P 500 指數上漲 6.69 點或 0.11%，收 5842.91 點；費城半導體指數上漲 25.91 點或 0.52%，收 5045.95 點。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈房產〉輝達在台設總部 瑞普萊坊：看好AI等產業推升辦公室需求增溫
- 美中科技戰敏感時刻 黃仁勳本周將赴中國大陸及台灣
- 〈台股開盤〉權值雙王穩軍心 量縮反彈逾200點站回半年線
- 〈金寶集團旺年會〉許勝雄：黃仁勳已把AI變成全人類運動 無所不在
下一篇