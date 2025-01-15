search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉塑膠鋼鐵續強 「仁來瘋」失靈 台積電壓盤跌逾百點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 09:42

cover image of news article
〈台股開盤〉塑膠鋼鐵反彈 「仁來瘋」失靈 台積電壓盤跌逾百點。(圖：shutterstock)

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳預計本周來台，不過未刮起「仁來瘋」，台股今 (15) 日在台積電走弱下，早盤跌逾百點，最低跌至 22640.68 點，塑膠、鋼鐵類股則持續反彈，預估成交量僅 2500 億元，年前市場觀望氣氛濃厚。 

黃仁勳預計本周抵台，參加輝達自家尾牙，不過台股今天並未掀起「仁來瘋」，台積電 (2330-TW) 跌 20 元，跌幅超過 1%，也壓抑大盤走勢。此外，AI 族群也無太多表現，廣達 (2382-TW) 漲 0.56%，緯穎 (6669-TW) 跌逾 2%，緯創 (3231-TW) 跌近 1%。 


其他權值股則漲跌互現，鴻海 (2317-TW) 小漲 0.29%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 則漲逾 1%。 

今天強勢族群則由傳產接棒，塑膠與鋼鐵類股早盤各逾 3.3% 及 2.7%，成為盤面亮點。塑膠族群方面，受惠油價飆升利多，今天表現續強，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 及台化 (1326-TW) 漲逾 2%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 1%。另外，台聚 (1304-TW) 強攻漲停鎖住 11.2 元，亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 也漲逾半根停板。 

鋼鐵類股部分，海光 (2038-TW)、燁興 (2007-TW) 及威致 (2028-TW) 紛紛亮燈漲停，鎖住新鋼 (2032-TW)、中鴻 (2014-TW) 也漲逾半根停板。 

美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 221.16 點或 0.52%，收 42518.28 點；那斯達克指數下跌 43.71 點或 0.23%，收 19044.39 點；S&P 500 指數上漲 6.69 點或 0.11%，收 5842.91 點；費城半導體指數上漲 25.91 點或 0.52%，收 5045.95 點。 

文章標籤

台股開盤黃仁勳台積電AI塑膠鋼鐵

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005842.910.11%
台塑36.153.43%
廣達267-0.74%
緯穎2380-2.46%
緯創104-0.48%
鴻海173-0.86%
聯發科14251.79%
台達電400-2.44%
日月光投控160.5-0.31%
南亞31.453.28%
台積電1075-1.38%
台化28.554.77%
台塑化36.450.97%
台聚11.29.80%
亞聚14.556.59%
華夏12.457.79%
海光15.859.69%
燁興9.279.96%
威致21.457.79%
中鴻17.54.48%
新鋼13.59.76%
輝達131.76-1.10%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.62
加權指數法興(購) 槓桿9.03
加權指數法興(售) 槓桿6.47
加權指數法興(售) 槓桿6.69

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
台塑

75%

勝率

#指標剛突破

中弱短強
台塑

75%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
台塑

75%

勝率

#當沖高手_強

中弱短強
台塑

75%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
台塑

75%

勝率

延伸閱讀


Empty