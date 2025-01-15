〈台股開盤〉塑膠鋼鐵續強 「仁來瘋」失靈 台積電壓盤跌逾百點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-15 09:42

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳預計本周來台，不過未刮起「仁來瘋」，台股今 (15) 日在台積電走弱下，早盤跌逾百點，最低跌至 22640.68 點，塑膠、鋼鐵類股則持續反彈，預估成交量僅 2500 億元，年前市場觀望氣氛濃厚。

黃仁勳預計本周抵台，參加輝達自家尾牙，不過台股今天並未掀起「仁來瘋」，台積電 (2330-TW) 跌 20 元，跌幅超過 1%，也壓抑大盤走勢。此外，AI 族群也無太多表現，廣達 (2382-TW) 漲 0.56%，緯穎 (6669-TW) 跌逾 2%，緯創 (3231-TW) 跌近 1%。

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