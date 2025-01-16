〈台股開盤〉台積電法說登場 領權值股強漲500點直攻2萬3

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 09:44

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台北股市昨日大盤大跌後，今 (16) 日在權值股台積電 (2330-TW) 開盤後領軍大漲 35 元激勵，集中市場大漲 500 點，一度站上 2 萬 3000 點，站上半年線，對台股的走勢，市場專家指出，市場春節前的賣壓不再，但上檔仍有 10 日線、月線、季線的反壓要留意。

同時，儘管美股雖然反彈，近期日 K 線已有小頭部成形，對台股的影響頗深，仍要留意。

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今日大盤開盤在權值股助攻上漲，開盤爲 22817.52 點，最高來到 23013.16 點，最低爲 22817.52 點，預估全場成交值爲 3337 億元。

資深證券分析師黃漢成說，台股上方均線壓力大，預料今天的台積電法人說明會並不會有重大利多出現 ，春節前的賣壓並已減輕，預估台股今天反彈並在高檔震盪，應留意 CPO 及 機器人的概念股。

市場消息部分，高速傳輸晶片廠商祥碩 (5269-TW) 將以 3.9 億美元的價格收購在日本上市的美國公司 Techpoint，該交易價格較對方市價溢價 170%。

臻鼎 - KY(4958-TW)) 宣布董事會通過，擬斥資 20 億元，透過子公司 Monterey Park Finance Limited 間接投資設立台灣子公司佰鼎科技。而為因應高階產品需求，並通過新設子公司佰鼎科技設備投資計畫，將建置全流程之先進封裝用 FCBGA 量產場域，開發 FCBGA 全流程生產設備及內埋流程生產設備，預計設備總投資金額為 80 億元。

台股集中市場 15 日三大法人合計賣超 358.63 億元。其中外資賣超 295.83 億元，投信買超 13.49 億元，自營商賣超 76.28 億元。資券變化方面，融資減 2.26 億元，融資餘額為 3147.33 億元，融券增 0.71 萬張，融券餘額為 30.28 萬張。外資台指期部位，空單減少 3017 口，淨空單部位 39417 口。借券賣出金額為 145.33 億元。類股成交比重：電子 81.76%、傳產 14.71%、金融 3.53%。

在今晨收盤的美股方面，美國 12 月核心通膨率比預期和緩，推動 10 年期美債殖利率大幅回落，加上美國大型銀行財報添喜，美股表現 氣勢如虹，道瓊飆超 700 點，標普升近 2%，創 11 月以來最佳單日表現。

台積電 ADR (TSM-US) 走升 2.66% 至每股 206.80 美元。台積電將於召開第四季法說會，華爾街預計台積電將實現自 2022 年以來的最大利潤成長。市場也關注「美國 AI 晶片出口三級管制對台積電影響」、「輝達是否下修 CoWoS 需求，台積電恐遭砍單」等議題。

收盤的美指數，美股道瓊指數上漲 703.27 點，或 1.65%，收 43,221.55 點。 那斯達克指數上漲 466.84 點，或 2.45%，收 19,511.23 點。S&P 500 指數上漲 107 點，或 1.83%，收 5,949.91 點。費城半導體指數上漲 107.71 點，或 2.13%，收 5,153.67 點。NYSE FANG + 指數上漲 355.28 點，或 2.76%，收 13,205.70 點。