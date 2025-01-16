法人也搶買！基礎建設ETF連四季吸金 宜採多元配置長線布局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 16:46

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法人也搶著買基礎建設類股！保德信指出，看好基礎建設題材豐富，又有聯準會降息利多加持，市場資金持續流入基礎建設相關題材標的，觀察基建主題 ETF 資金流向，不僅在 2024 年連續四季呈現淨流入，第四季淨流入金額更是創下三年來單季新高，達 16 億美元。

PGIM 保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，回顧 2023 年基礎建設產業受到快速升息影響，相關 ETF 資金流向不明確，但是觀察進入 2024 年之後，法人對於基建 ETF 興趣大幅提高，自第一季起轉為資金淨流入，且金額逐季走高，到了第四季的淨流入金額更是一舉超越前三季總和，年度吸金 31.85 億元。

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王翔慧進一步指出，即使基建類股已開始受到法人資金買盤的青睞，但目前全球基建股的預估本益比仍低於長期均值，甚至低於近 10 年平均值，看好美國進入降息週期，加上現在基建投資的題材性持續增加，包括 AI 帶動電力需求與資料中心蓬勃發展、川普支持傳統能源業等，讓公用事業、能源基建、數位基建都能受惠，預期後續仍有估值修復的機會。

還有很重要的一點，王翔慧分析，由於基礎建設企業多半具有特許經營權或長期合約支持，包括電力供應、收費道路、機場、天然氣管線等，除了有寡佔優勢，亦能提供基建公司創造穩定現金流的能力，長期股利率水準優於全球股票，在景氣循環中能帶來長期資本增長的能力。

王翔慧舉例，在 AI 資料中心用電大增帶動下，美國電力成長快速，其中以德州電網 ERCOT 的成長幅度最為顯著，主要是因為超大規模 (Hyperscale) 資料中心更重視接近電力供給源頭，而德州因為擁有龐大的油氣資源，可支持大規模電力生產，成為能源基建的受益者。