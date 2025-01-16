〈焦點股〉無懼輝達GB200過熱傳言 台廠供應鏈紅通通

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 11:21

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緯創與緯穎漲勢強勁，緯穎早盤以 2460 元開高走高，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 2435 元，漲逾 4%；緯創以 104.5 元開高，最高漲至 106 元，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 105 元，漲逾 3%，站回 5 日線，成交爆量超過 1.1 萬張；廣達則以 267 元開高，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 262.5 元，漲幅 0.96%，成交也爆量超過 1.1 萬張。

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不過緯創與廣達連續多個交易日遭三大法人賣超，緯創遭連 5 賣，合計賣超 3.4 萬張，廣達則遭連 6 賣，合計賣超 5.9 萬張。

散熱廠方面，奇鋐早盤以 518 元開高，盤中最高漲至 522 元，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 518 元，漲逾 3%，成交量超過 2000 張；雙鴻則以 634 元開高，截至上午 10 點 45 分，股價暫報 620 元，漲逾 1%，成交量超過 1000 張。

奇鋐與雙鴻雙雙遭三大法人連續 6 個交易日賣超，合計賣超奇鋐 1.3 萬張，雙鴻則遭賣超 2818 張。

根據外媒《The Information》報導指出，輝達搭載 Blackwell 晶片的 GB200 AI 伺服器機櫃出現過熱以及晶片連接異常等問題，也使得輝達遭到四大 CSP 業者，包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS、Google(GOOG-US) 及 Meta(META-US)砍掉部分 Blackwell GB200 訂單。

不過台灣 GB200 供應鏈表示，目前 GB200 皆照常出貨。廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令先前於旺年會也指出，GB200 需求未見減少，如期於第一季出貨。