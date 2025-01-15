〈金融業徵才〉法巴財管獲台灣最佳國際私銀 將擴充2成人力服務高資產客戶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 18:25

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法國巴黎銀行財富管理業務表現優異，國際權威雜誌《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）於昨 (14) 日公布評選為 2024 年度「台灣最佳國際私人銀行」。法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真並指出，台灣近年高端財富管理需求激增，今年將擴編 2 成人力以因應需求，提供高資產客戶更好更到位的「到府」服務。

針對 APB 的評選獲獎，林素真指出：榮獲此獎項彰顯我們持續投資及深耕本地市場的承諾與實力，將持續為客戶提供卓越的國際專業服務。

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《亞洲私人銀行家》的得獎評語指出：這一獎項突顯了法國巴黎銀行在台灣建立全方位私人銀行平台的努力，而台灣正是亞洲最重要且成長最快的財富管理市場之一。尤其是 One Bank 綜合銀行服務模式，不僅促進資產管理規模、營收和營業淨利的提升，更成功吸引頂尖人才持續加入團隊。

法國巴黎銀行在亞洲各地提供財富管理服務，包括投資管理、融資業務及財富規劃方案等。財富管理業務強調「One Bank」的綜合銀行服務模式，透過對細節的堅持，並善用法國巴黎銀行集團各部門的專業知識，為客戶帶來量身打造的體驗，特別受到高資產人士的青睞；財富管理業務更是在全球多次獲得國際大獎。 法國巴黎銀行財富管理在台灣經營私人銀行業務，專注服務台灣高資產客戶超過 20 年。

林素真表示：「根據內部的年度客戶滿意度調查，有超過七成的客戶表示願意『將法國巴黎銀行財富管理推薦給親友』，顯示出高度的信任與滿意度，除了感謝客戶的支持，也會持續提供更好的服務。

林素真指出，法國巴黎銀行財富管理以「專業的人才及團隊、先進及全面性的財富管理產品，與完善的私人銀行平台」為核心的策略，有別於台灣市場中常見的以產品銷售為導向模式。財富管理團隊、企業金融及資產管理單位密切合作，充分發揮集團綜效，為高資產淨值客戶提供完整專業的一站式平台服務，從投資目標的實現，到企業業務發展及家族財富傳承，均由專家團隊量身打造解決方案。

在中小企業占逾九成的台灣市場，法國巴黎銀行財富管理的服務模式深受企業主的青睞。 林素真表示：「跨部門緊密合作是法國巴黎銀行的核心 DNA。這種文化經過數十年的精心培養，成為難以被對手輕易複製的優勢，並且能為客戶創造真正的長期價值。」

由於台灣私人銀行業務需求廣大，法國巴黎銀行財富管理近兩年的業務連續達到兩位數的成長，預期今年的業務也將達到兩位數的成長。總行已將台灣列為亞太區成長主力市場，2025 年將在台灣進一步招募人才，增聘兩成以上人力，並計畫在北、中、南擴大業務團隊，持續深耕台灣市場。

台股 2024 年漲幅 28.47%，不但是亞洲表現最佳股市，也居全球股市漲幅第 2 ，有助於台灣高資產族群持續累積資產。法國巴黎銀行財富管理觀察到， 投資和傳承提供全方位的解決方案，是台灣的高資產族群持續關心的議題，也是台灣發展高階財富管理市場的重要參考。