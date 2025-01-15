新光人壽摩天大樓掛巨幅春聯 藏頭詩「新新併」掀熱議

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 22:59

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新光人壽摩天大樓巨幅春聯「新春吉慶百年合、新歲祥瑞萬福併」，巨幅同音亦有巨福與聚福之意，寓意祈願全民在新的一年都能事事順心，福運綿延。而這兩幅吸睛的巨幅春聯，長度超過 30 公尺，筆墨字體是由知名書法大師陳茂隆揮毫寫下。

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陳茂隆曾任職於新光人壽，在職期間也持續精進藝術領域，新壽表示，希望透過他深厚的書法造詣，蒼勁筆鋒勾勒出的磅礡氣勢，傳遞新光對這片土地的情感，相信台北市區人來人往的人潮，都能一眼感受到大作中新光人壽所傳遞的精心祝福，未來也不排除申請金氏世界紀錄，期盼將這個最巨大的祝福留存為最有意義的紀念禮物。

為了讓更多的民眾可以共同感受年味與沾沾福氣，新光人壽推出多項拍照打卡拿好禮的好康活動。自 1/17(五) 至 1/24(五) 止，民眾只要在現場與「巨幅春聯」及「這是蛇麼燈籠牆」合照打卡，並享至 FB 或 IG，就可以至新光三越 12 樓贈品兌換處領取蛇年燈籠乙個，每日限量前 50 名；除了現場限時活動外，1/17 (五) 至 2/15(六) 期間，民眾也可以將春聯合照上傳到新壽粉絲團指定活動貼文，就有機會抽中超商咖啡或茶飲兌換券，讓新的一年從頭暖到心。

同時，因應春節將至，新光人壽體恤保戶多有資金方面的需求，因此將提前給付滿期金和生存還本保險金，如給付日期落在農曆春節連續假期 (1/21 ~2/2) 者將提前於 1/21(二)給付，並提供 24 小時 ATM 現貸卡借款，讓保戶可靈活運用。此外，春節期間服務全程不打烊，提供 0800 專人客服、24 小時 AI 智能客服「小新」、24 小時網路投保、電話投保等貼心服務，陪伴民眾輕鬆、安心過好年。