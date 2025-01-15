彭金隆自曝險被詐騙簡訊騙到 宣示未來阻詐工作五大重點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 17:51

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《今周刊》今 (15) 日舉辦「防詐新戰略・防詐調查發表會暨論壇」，金管會主委彭金隆出席致詞時指出，詐騙真的是全民之痛、全民之恨，並自曝，上個月也收到人生第一次詐騙訊息，他坦言當下真的難以判斷；彭金隆表示，金融業站在反詐第一線，肩負著非常多的壓力及使命，展望未來，金管會將會持續強化阻詐工作五大重點，以達到有感阻詐的目標。

彭金隆透露，自己上個月也收到詐騙訊息，也跟多數人一樣，無法在第一時間聯想到是詐騙，但還好自己是幸運的人，有在幾秒鐘內之內反應過來，這訊息與平常不一樣，不過，調查也顯示，每個民眾遇到詐騙的感受都不一樣，詐騙形態也越來越多，包括投資詐騙、愛情詐騙等。

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彭金隆表示，金融業本來是要提供市場上正常、快捷且有效率的金融服務，但卻淪為歹徒利用的工具，金流帳戶變成詐騙重要的管道。然而，民眾對於政策及金融機構反詐寄予高度期待，雖然大家過去都已付出非常大的心力，他對此表達感謝之意，但還要努力再努力。

彭金隆指出，在整個反詐的過程中，金管會與金融機構所負責的是阻詐端，也就是說，一旦詐騙已經形成，就希望能在金流上及帳戶上給予阻卻，未來金管會的阻詐工作有五大重點，有些正在執行、有些還需要強化。

一、科技阻詐。傳統人力已不足以應對龐大的詐騙資訊量，必須在科技阻詐上投入更多，除了政府內部投入心力以外，很多金融機構也靠自身的力量，耗費很多人力及技術投入，也有藉由外部科技力量協助打詐，金管會將會居中協調，委請技術較為先進的金融機構來協助資源較為不足的金融機構做到科技阻詐。

二、精準阻詐。金融業既要維持高效率、高品質的金融服務，又要做到阻詐，非常的兩難，阻詐過程也會影響到一般銀行消費者，因此，未來會強化執行精準阻詐，做好事前的風險辨識，從高風險者著手，避免影響到正常的業務與正常的客戶。

三、責任阻詐。自去年 11/1 起，金管會已要求所有銀行都要設立反詐主管，並設立責任地圖及考核指標，希望銀行責任明確、由內而外用自己的力量來落實所有的反詐工作。

四、協力阻詐。可以區分為兩部分，首先是金融業內的合作，我們必須做到全金流的掌握，要好好來努力；其次為業外的協力，我們跟檢警調及數發部做了很多的協作，建構資訊交換平台，例如針對虛擬資產阻詐等，未來會持續的密切合作。

五、臨櫃阻詐。雖然這是最傳統的方式，但也是最後一道防線，政府一定會給予第一線的銀行行員最大的支持，他們在第一線阻詐真的非常辛苦，並呼籲金融機構也都能給予行員支持。

今周刊發行人梁永煌致詞時提醒民眾，可透過不動產預告登記，作為防堵詐騙的自保機制，此外，《今周刊》詢問受調民眾是否願意做預告登記，例如當有定期存款要解約或活存有大額轉帳時，就會通知設定的指定對象，對此有 80% 的人都同意。