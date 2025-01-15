晶技自結2024年稅前盈餘25.86億元每股稅前賺7.54元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 16:33

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頻率元件廠晶技 (3042-TW) 去年第四季進入需求淡季，單月營收連續三個呈現月下滑走勢，晶技今 (15) 日公布 2024 年 12 月自結稅前盈餘 2.25 億元，優於上月表現，月增 2.71%，年增 1.24 倍，2024 年全年稅盈餘 25.86 億元，年增 24.3%，每股稅前盈餘 7.54 元。

由於晶技的有效稅率約 18%，法人推估全年每股稅後純益 6.18 元。

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晶技 2024 全年營收達 126.72 億元，年增 16.79%。新設寧波車用元件專廠並已投產。

晶技現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，則預計將在 2025 年首季投產。

晶技 2024 年全年營收達雙位數成長目標，同時，對於晶技對車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；晶技並以車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。