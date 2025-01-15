外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.78%，報161.54元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 17:30
截至台北時間15日17:30，歐元/日元下跌1.27點跌幅達0.78%，暫報161.54點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.90%
- 近 1 週：-0.35%
- 近 3 月：-0.34%
- 近 6 月：-5.45%
- 今年以來：+0.23%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.32，本日下跌0.06%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.29，本日下跌0.05%
- 美元/加幣相關性-0.26，本日下跌0.01%
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