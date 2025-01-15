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鉅亨速報

外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.79%，報0.006406元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 17:50


截至台北時間15日17:37，近月日元上漲0.00005點漲幅達0.79%，暫報0.006406點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.41%
  • 近 1 週：-0.28%
  • 近 3 月：-6.00%
  • 近 6 月：+0.51%
  • 今年以來：-0.46%

近月日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.41，本日上漲0.06%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.36，本日上漲0.02%
  • 美元/挪威克朗相關性0.36，本日上漲0.12%

近月日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.27，本日上漲0.19%
  • 歐元/美元相關性-0.25，本日上漲0.02%
  • 紐元/美元相關性-0.20，本日上漲0.2%

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