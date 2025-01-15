search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.79%，報0.6241元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:00


截至台北時間15日22:00，澳元/美元上漲0.0049點漲幅達0.79%，暫報0.6241點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.66%
  • 近 1 週：-0.59%
  • 近 3 月：-7.91%
  • 近 6 月：-8.71%
  • 今年以來：+0.03%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.93，本日上漲0.71%
  • 歐元/美元相關性0.67，本日上漲0.34%
  • 英鎊/美元相關性0.55，本日上漲0.67%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日上漲0.49%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.22%
  • 美元/加幣相關性-0.72，本日上漲0.29%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6220.45%
紐元/美元0.5620.29%
歐元/美元1.0303-0.04%
英鎊/美元1.22540.32%
加幣/美元0.69720.06%

延伸閱讀


Empty