外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.79%，報0.6241元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:00
截至台北時間15日22:00，澳元/美元上漲0.0049點漲幅達0.79%，暫報0.6241點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.66%
- 近 1 週：-0.59%
- 近 3 月：-7.91%
- 近 6 月：-8.71%
- 今年以來：+0.03%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.79，本日上漲0.49%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.22%
- 美元/加幣相關性-0.72，本日上漲0.29%
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