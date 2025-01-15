外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.83%，報171.7元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:10
截至台北時間15日22:10，瑞郎/日元下跌1.43點跌幅達0.83%，暫報171.7點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.62%
- 近 1 週：-0.31%
- 近 3 月：-0.24%
- 近 6 月：-1.93%
- 今年以來：+0.12%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.24，本日下跌0.42%
- 美元/瑞郎相關性-0.23，本日下跌0.21%
- 美元/印度盧比相關性-0.18，本日下跌0.22%
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