外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.81%，報1.2294元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:10
截至台北時間15日21:57，近月英鎊上漲0.0099點漲幅達0.81%，暫報1.2294點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.63%
- 近 1 週：-2.41%
- 近 3 月：-6.59%
- 近 6 月：-5.45%
- 今年以來：-2.45%
近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日上漲0.33%
- 美元/離岸人民幣相關性0.24，本日上漲0.02%
近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對
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