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鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.81%，報1.2294元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:10


截至台北時間15日21:57，近月英鎊上漲0.0099點漲幅達0.81%，暫報1.2294點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.63%
  • 近 1 週：-2.41%
  • 近 3 月：-6.59%
  • 近 6 月：-5.45%
  • 今年以來：-2.45%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.29，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日上漲0.33%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.24，本日上漲0.02%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/日元相關性-0.34，本日上漲0.33%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.34，本日上漲0.07%
  • 美元/台幣相關性-0.31，本日上漲0.29%

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澳元/美元0.62230.50%
日元/美元0.0063951.58%
馬來西亞令吉/美元0.222170.18%
美元/台幣33.0650.28%

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