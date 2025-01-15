卸任前動作頻頻！拜登簽行政命令 加強美AI基礎設施建設

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-15 10:50

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美國總統拜登在卸任前動作不斷，繼對 AI 晶片出口設下新限制後，周二 (14 日) 再簽署一項關於 AI 的行政命令，以確保美國能快速大規模地建設 AI 所需基礎設施，如大型數據中心和新的清潔能源設施。

上述行政命令要求美國國防部和能源部租賃聯邦場地，以便私營部門可以快速、大規模地建設人工智慧基礎設施，該命令還要求使用聯邦土地建設 AI 數據中心的公司購買「適當比重」的美國製造半導體。

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該命令還指示某些機構為 AI 數據中心和新的清潔能源設施提供聯邦網站，這些機構將説明促進基礎設施與電網的互聯互通，並説明加快許可程序。

拜登在一份聲明中表示，隨著 AI 能力成長，它對美國人安全和保障的影響也在增加。用於訓練和營運強大 AI 模型的國內數據中心，將幫助美國促進 AI 安全發展，利用 AI 為國家安全服務。此外，建設 AI 基礎設施對於美國的持續經濟競爭力也至關重要。AI 將對我們的經濟產生巨大影響，包括醫療保健、交通、教育等領域，而且它太重要了，不能離岸化。

拜登還說，大規模 AI 營運對電力巨大且不斷增長的需求，也為提升美國在清潔能源技術方面的領導地位提供了的機會，這些技術將為經濟提供動力。

根據新規定，美國國防部和能源部將各自確定至少三個私人部門可以建造 AI 數據中心的地點。拜登政府高官表示，這些機構將向私人公司進行「競爭性招標」，在這些聯邦網站上建立 AI 數據中心。

在簽署上述有關 AI 行政命令的前一天，拜登政府周一 (13 日) 發佈 AI 晶片相關出口管制措施，進一步加嚴對 AI 晶片、模型參數等出口管制，還拓展長臂管轄，對正常貿易設置障礙、橫加干涉。

對此中國半導體行業協會周二表示，美國拜登政府提出史上首個 AI 全球出口管制規則，將冷戰的零和博弈思維施加於 AI，是赤裸裸的霸權行徑，是對全球科技發展歷史潮流的反動，勢必阻礙 AI 技術的健康發展。

該協會還強烈呼籲全球科技產業同業共同抵制拜登政府的這一科技霸權行為，讓 AI 技術在自由交流與協作中釋放最大潛力，獲得更快發展。全球科技和產業界應加強溝通協作，攜手構建開放、公平的 AI 產業生態，讓 AI 成果惠及全人類，推動社會邁向更美好的未來。

華安證券表示，美國新一輪 AI 晶片出口限制將加速中國的國產替代步伐。