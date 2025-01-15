陸M1降幅連三月減！專家：元月有望轉正但有兩大前提 滿足後牛市便真來了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-15 14:19

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最新數據顯示，中國去年 12 月狹義貨幣 M1 年減 1.4%，跌幅連 3 月縮小，顯示這項股市、房市重要的先行指標顯著好轉，廣義貨幣 M2 也從 11 月的 7.1% 年增率，持續反彈至 7.3%。

中國大陸知名財經評論員劉曉博今 (15) 日刊文指出，M1 被認為是牛熊信號燈，包括現金與企業活期存款在內的 M1 年增率，可反映企業擴張慾望、對未來市場的信心，以及企業的經營狀況。

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M1 年增率的持續反彈意味著經濟好了，股市應該漲了，房市也應該漲了。反之，當企業活期存款減少，可能是認為當前經濟不好，擴張是找死，不如把活期變成定期或者買理財產品，不然就是企業庫存上升、回款放慢。

文中指出，包括去年 2 月的降準、降息，5 月房市新政，都無法遏制中國 M1 增速的不斷下滑，股市房市均跌，經濟是通縮的，到了去年 9 月 24 日刺激政策出現了大逆轉。

隨著去年 9 月底宏觀政策發生逆轉，近幾個月無論是 M2 還是 M1 都出現改善，M1 連續 3 個月跌幅明顯縮小，從 - 7.4% 反彈到 - 1.4%。

至於 M1 能否本月轉正，劉曉博認為機率很大，因為 1 月將迎來春節，企業要發年終獎金和各種紅利，企業活期存款大幅反彈是慣例，但跟往年的情況將顯著不同，因為 M1 的統計口徑發生重大變化，增加個人活存、非銀行支付機構客戶備付金。事實上，10 年前就應改變 M1 統計方法，但一直拖到今天。

在舊的統計方法下，每年 1 月或 2 月企業發放年終獎之前，會把定期存款變成活期，造成 M1 同比增速大反彈。年終獎發放之後，大量資金流出企業帳戶不被統計，又造成 M1 增速的快速回落。

今年使用新統計方式後，企業活存、個人活存都納入 M1，1 月到 2 月數據的戲劇性變化將被抹平，春節因素衝擊將減少。M1 指標對股市、房市和經濟的「信號燈意義」將增強。

可預見的是，今年 1 月和 2 月的 M1 年增率可望結束負成長時期，回到正成長，跟 M2 的「逆向剪刀差」進一步縮小。若 M1 增速能從下向上穿過 M2，將形成正向剪刀差，這時候牛市就真正到來了。

根據劉曉博預測，這一情況很可能在今年第四季或明年首季發生，但前提有兩個，一是搞全民消費券，二則是中美達成新一輪貿易協定。

他並表示，中國股市周二 (14 日) 反彈，應被視為跌深反彈，因川普尚未打出關稅牌，所以把它理解為超跌反彈可能更穩妥，很有可能是主力在護盤。在諸多因素不明朗的情況下，護盤是合理的，但連續強行拉升機率不高。