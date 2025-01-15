天風證券郭明錤：輝達GB200 NVL72屢次延期 出貨量恐遠低於預期 短期有風險

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 09:19

‌



天風證券分析師郭明錤周一 (13 日) 報告指出，輝達 (NVDA-US) 的 GB200 NVL72 出貨量可能顯著低於市場預期，預計僅 25,000 至 35,000 櫃。這一數字遠低於去年市場最樂觀時的預期（50,000 至 80,000 櫃），並且由於屢次延期，市場信心受到嚴重打擊。

郭明錤提到，GB200 NVL72 的出貨時間表經歷了多次延期，從最初的 2024 年 9 月推遲至 2024 年 12 月，再到 2025 年第一季度，最後預計到 2025 年第二季度才能大量出貨。延期的主要原因在於開發時間不足，特別是 GB200 NVL72 採用了多種高規格技術，開發難度遠高於一般伺服器。他強調，雖然市場普遍預期 GB200 NVL72 將在 2025 年第二季大量出貨，但投資人在未見到實際出貨證據之前，對這項承諾的信心依然不足。

‌



郭明錤指出，目前市場情緒的最大威脅並非出貨量的變化，而是 GB200 NVL72 多次延期對市場信心造成的負面影響。儘管一些供應商已展示少量樣品出貨的成品照片，但對提升股價的幫助有限，投資者更關注明確的大量出貨證據。此外，市場傳言（如 ASIC 取代輝達 AI 晶片）在股價提前反應利多的情況下，容易被放大或過度解讀。

郭明錤也提到，GB300 NVL72 的關鍵規格升級也需要時間，預計可能要等到 2026 年上半年才能大量出貨。因出貨問題為供應端而非需求端，在台積電謹慎擴產且先進製程為稀缺資源下，除非 GB200 NVL72 再度發生數次延期，否則輝達短期內不會被砍單。