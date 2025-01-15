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〈日股收盤〉日銀下周升息機率增 日經連五黑，銀行股最樂

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-15 15:32

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〈日股收盤〉日銀下周升息機率增 日經連五黑，銀行股最樂。(圖:shutterstock)

日本股市連日走跌，吸引低接買盤，今 (15 日) 紅盤開出，仍不敵半導體類股的賣壓，加上市場靜待稍晚美國通膨數據，日經 225 指數(NKY) 翻黑，終場下跌 29.72 點或 0.08%，報 38,444.58 點，連續第五個交易日收跌。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 8.23 點或 0.31%，報 2,690.81 點。


半導體類股持續受到拜登新晶片政策打壓，愛德萬測試續挫 3.54%，雷泰光電下跌 2.11%，東京威力科創走低 1.4%，DISCO 下跌 0.63%。

日本央行總裁植田和男今日表示，將在下周會議上討論是否升息，與副總裁昨日的發言立場一致，市場解讀植田和男釋放出對近期升息的積極態度，日元兌美元匯率亞洲盤中急拉 0.5% 至 157.225 日元

下周升息預期升溫，銀行股一片喜色，瑞穗金融大漲 3.54%，三井住友金融勁揚 2.4%，三菱日聯金融上漲 1.77%。

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