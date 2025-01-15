〈日股收盤〉日銀下周升息機率增 日經連五黑，銀行股最樂

日本股市連日走跌，吸引低接買盤，今 (15 日) 紅盤開出，仍不敵半導體類股的賣壓，加上市場靜待稍晚美國通膨數據，日經 225 指數( NKY ) 翻黑，終場下跌 29.72 點或 0.08%，報 38,444.58 點，連續第五個交易日收跌。

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日本央行總裁植田和男今日表示，將在下周會議上討論是否升息，與副總裁昨日的發言立場一致，市場解讀植田和男釋放出對近期升息的積極態度，日元兌美元匯率亞洲盤中急拉 0.5% 至 157.225 日元。