〈日股收盤〉半導體慘摔 日經急跌700點 創一個半月新低
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-14 15:47
拜登擴大晶片禁令，日本科技股應聲重挫，拖累日本股市今 (14) 日開低後一路溜滑梯，日經 225 指數(NKY) 失守 3 萬 9 大關，中場慘收下跌 716.1 點或 1.83%，報 38,474.30 點，為 1 個半月以來最低收盤價。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌 31.54 點或 1.16%，報 2,682.58 點。
受到拜登退任前「最後一拳」衝擊，半導體一片慘綠，愛德萬測試跳水 9.21%，DISCO 暴跌 7.6%，雷泰光電下挫 4.66%，東京威力科創大跌 3.72%。
在全球債券下跌以及市場猜測日本央行未來可能升息之際，日本 40 年期的殖利率盤中一度大漲 3 個基本點，來到 2.755%，創下 2007 年首次發行以來的最高水準；日本 20 年期公債殖利率也升至 2011 年 5 月以來新高。
公債殖利率不斷攀升，金融股也遭受打壓，三菱日聯金融跌 2.7%，三井住友金融跌 1.7%，瑞穗金融下跌 1.2%。
日元連日走強，拖累出口類股表現，豐田下跌 0.84%，本田汽車下挫 3.24%，日產汽車下跌 2.98%，索尼下跌 2.47%。
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