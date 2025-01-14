〈日股收盤〉半導體慘摔 日經急跌700點 創一個半月新低

拜登擴大晶片禁令，日本科技股應聲重挫，拖累日本股市今 (14) 日開低後一路溜滑梯，日經 225 指數( NKY ) 失守 3 萬 9 大關，中場慘收下跌 716.1 點或 1.83%，報 38,474.30 點，為 1 個半月以來最低收盤價。

‌



在全球債券下跌以及市場猜測日本央行未來可能升息之際，日本 40 年期的殖利率盤中一度大漲 3 個基本點，來到 2.755%，創下 2007 年首次發行以來的最高水準；日本 20 年期公債殖利率也升至 2011 年 5 月以來新高。