研調：2024年智慧手機市場成長4% 結束連2年下跌
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 17:38
研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，2024 年全球智慧型手機市場結束連續兩年衰退，銷量較 2023 年成長 4%，擺脫 2023 年創下近十年來最低點的表現。
Counterpoint 研究總監 Tarun Pathak 表示，2024 年市場已連續五季成長，歐洲、中國及拉丁美洲表現最為突出，總體經濟壓力減緩，帶動消費者信心提升，讓市場從 2023 年第四季開始顯現復甦跡象。
在品牌表現方面，三星在 2024 年繼續領跑市場，憑藉 S24 系列與 A 系列產品強勁需求。蘋果以 18% 市佔率位居第二，因 iPhone 16 系列未首發 Apple Intelligence 功能，市場反應不如預期；小米成長最快穩居第三，OPPO 雖出現年減但年底表現顯著回升排名第四，vivo 則憑藉在印度和中國市場的銷量冠軍表現排名第五。
展望 2025 年，市場預期營收增幅將達 8%，優於 4% 的銷量年增率。研究指出，超高端手機（售價超過 1000 美元）銷售增速領先，反映消費者願意投入更多預算購買高階裝置，加上成熟市場裝置補貼政策及新興市場低成本融資方案普及，進一步助推此趨勢。
生成式 AI（GenAI）成為 2024 年智慧型手機重要發展，目前主要應用於高階機型。Counterpoint 預計到 2028 年，售價超過 250 美元的智慧型手機中，九成將具備 GenAI 功能。雖然出貨量難以回到疫情前高峰，但高端化趨勢持續推動平均售價上升。
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