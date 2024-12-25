研調：全球近6成消費者明年擬換AI手機 美德法需求最強

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 16:36

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研調機構 Counterpoint Research 最新調查顯示，全球近六成消費者計劃在 2025 年 9 月前購買支援生成式 AI 的智慧型手機，其中以美國消費者需求最為強勁，德國及法國緊追在後。不過，願意為 AI 手機支付額外預算的受訪者僅佔 19%。

根據 Counterpoint 針對美國、加拿大、英國、法國、德國、波蘭及日本七國超過 25,000 人的調查，生成式 AI 整體知名度達 32%，北美地區更高達 72%，相較之下日本僅有 7%，另外，約 73% 的受訪者是透過智慧型手機接觸生成式 AI 技術，以 Z 世代用戶最為普及。

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Counterpoint Research 資深研究總監 Tarun Pathak 指出，生成式 AI 之所以快速普及，主要得益於其在個人、專業及教育領域的多樣化應用與易用性。在眾多功能中，寫作輔助因其廣泛可用性、操作便捷及結果可驗證性，成為最受歡迎的功能，其次則為圖像生成和語音助理。

然而，Counterpoint Research 研究總監 Mohit Agarwal 分析，儘管智慧型手機是推廣生成式 AI 的重要推手，但多數消費者仍未充分認識其優勢。調查顯示，僅 19% 的受訪者願意為 AI 手機支付額外預算，這意味手機製造商可能需採取低成本入門策略，並透過應用程式變現或為開發者提供大型語言模型服務等方式尋求其他營收來源。

此外，調查也發現，69% 的受訪者認為生成式 AI 最大的價值在於節省時間。不過，在畫圈搜尋及會議記錄等功能上，因準確性及隱私問題的顧慮，使用頻率相對較低。