台灣11月手機銷售額下滑12% 蘋果市占逾4成仍居冠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 15:45

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根據最新市調機構數據顯示，2024 年 11 月台灣實體通路智慧手機銷售量共賣出逾 47.8 萬台，隨著通膨壓力持續，消費者支出趨於保守，銷售額及銷售量下滑；傑昇通信表示，儘管雙 11、黑色星期五並未帶動手機買氣，進一步觀察手機品牌銷售占比排名，蘋果仍以 46.2% 的市占率穩居市場龍頭。

全台最大通訊連鎖門市「傑昇通信」分析，手機換機潮越拉越長，整體消費動能因經濟環境影響略顯低迷，雖然 11 月迎來雙 11 及黑色星期五等大型購物節活動，但這些促銷檔期反而加劇市場競爭，分散民眾購買力，部分消費者選擇延後購買或等待價格進一步調整，使得本月手機銷售數據未能明顯回升，銷售量較上月減少 4.4 萬台，銷售額也下滑 12%

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從品牌市占來看，傑森通信表示，蘋果 11 月雖仍以 46.2% 的市占率居冠，然而銷售量及銷售額紛紛衰退一成以上，也是前五大品牌中下降最多的，雖然蘋果 iPhone 16 系列買氣依舊居高不下，但 iPhone 16 Pro Max（256GB）及 iPhone 16 Pro（256GB）單機銷量下滑 15% 的事實不容忽視；

傑昇通信認為，通膨壓力持續，使民眾消費力道減弱，台灣手機市場雖未度過景氣寒冬，但 iPhone 16 系列開始有 1 成左右的降幅，加上年底各通路平台促銷活動持續，買氣仍有望回升。

傑昇通信觀察品牌市占率排名第二至第五名的主力機型，皆集中於中階與入門機型，價格多落在萬元內甚至更低，充分反映當前消費者以高性價比為換機首選的購買趨勢。

以市占率第二的三星為例，11 月市占率達 21.1%，雖較上月的 20.4% 略有提升，但由於整體智慧手機市場銷量下滑，品牌銷量也較上月減少 5%；儘管如此，長銷機型 Galaxy A55（8GB/256GB），11 月單機銷量更逆勢成長 10%，成為品牌銷售主力，空降品牌第二名的 Galaxy A16（4GB/128GB），銷量暴增 3.6 倍，再次鞏固 A 系列在中階市場的強勁競爭力。

陸系品牌在 11 月的智慧手機市場表現也呈現明顯變化，OPPO 雖以 10.9% 的市佔率穩居前三，但品牌銷量較上月下滑 12%，成為本月衰退幅度最高的品牌，熱銷機型 A3 Pro（6GB/128GB）單機銷量同樣下滑 13%，顯示品牌短期內受到市場低迷與競爭加劇的雙重壓力。

相較之下，排名第五、市占率達 4.7% 的紅米，則成為本月市場中的亮點，儘管銷售量微幅下跌 3%，但在整體市場衰退的情況下，紅米的銷售額逆勢上揚 5%，是唯一正成長的品牌，傑昇通信指出，第一名機型 Note 12 Pro + 因系統業者專案出清帶動需求激增，單機銷量較上月實現超過 10 倍的爆發性成長。