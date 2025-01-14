給自己拍拍手！去年全國民生用戶節電17億度共發獎金近14億 減碳84萬公噸

台電持續推廣節電，號召民眾一起節能減碳，今（14）日舉辦年度節電成果發表會，公布 2024 年民生用戶總節電量達 17 億度，等同省下近 42 萬戶家戶整年用電量，並減少約 84 萬公噸碳排放。台電表示，自 2013 年舉辦全民節電活動，至今更已累積節電突破 300 億度電，盼持續將節電觀念融入民眾日常生活，共同為地球盡一份力。



台電 14 日上午舉行 2024 年節電成果發表活動，現場由台電總經理王耀庭、台電副總經理陳銘樹、經濟部能源署節能發展及管理組副組長羅蕙琪等各界貴賓一起見證年度節電成果。台電指出，在全民共同努力下，去年全國住宅及國中小學用戶節電達 17 億度，累計約 1,260 萬戶次響應節電，台電也發出近 14 億元節電獎勵金。



台電表示，近年持續以創新多元方式推廣節電，2024 年節電活動以「節電 Infinity 幸福不設限」為主軸宣導推廣，包含在宜蘭童玩節開設快閃咖啡廳、融入澎湖追風音樂燈光節打造海邊 chill 夜店風展區、結合馬拉松賽事讓民眾邊跑邊玩節電關卡，以及超過百場次校園節電宣導推廣活動等，累計觸及達 4,200 萬人次。本次活動還推出洗腦神曲《幸福節電》，除了邀請民眾投稿創意手勢舞短影音，現場更邀請擁有 13 萬粉絲的兒童網紅「胖球人生」姊妹花帶動唱跳《幸福節電》手勢舞。



台電說明，除了邀請民眾一同聰明用電，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電，其中需量反應措施更結合智慧電表應用，在去年 7 月至 11 月試辦住商自動需量反應，共約 2,300 戶、逾 4,300 台智慧空調家電等設備參與，累計節省 1.5 萬度電。



因應冬季溫度持續下探，台電也提醒節電小撇步，民眾若使用暖氣空調，應適時清洗濾網，並可搭配循環扇加速暖房效果，煮開水也可用快煮壺搭配保溫瓶替代熱水瓶，如此一來節電還可省荷包，更多節電資訊可參考「節電 從我改變」網站（https://www.savepower.com.tw）。