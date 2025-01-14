「雞」不可失！這家彩券行拜拜請回金雞 連兩天刮中百萬大獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 15:14

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台彩發行新春刮刮樂，至今已刮出十餘張「2,000 萬超級紅包」的二獎 100 萬元。有一家彩券行因為拜拜請回一隻金雞，接連 2 天就有客人分別刮中「2,000 萬超級紅包」的二獎 100 萬元，而其中一位中獎人因頓感「雞不可失」，而靈機一動買刮刮樂而中獎。

根據代理人葉小姐描述，因為過年快到了特別去拜拜請回一隻金雞，沒想到接連 2 天就有客人分別刮中「2,000 萬超級紅包」的二獎 100 萬元。先是一位中年婦人看到一對年輕情侶在店裡刮「2,000 萬超級紅包」刮刮樂，他發現那對情侶離開的時候檯面上剩下兩張，她有一種機 (雞) 不可失的感覺，馬上指定就買這兩張，沒想到才刮第一張就驚喜刮中 100 萬。

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