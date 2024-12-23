研調：中國摺疊手機市場成長趨緩 2024年出貨量估910萬台年增僅2%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-23 17:40

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研調機構 Counterpoint Research 今 (23) 日發布研究報告指出，中國作為全球最大且最重要的摺疊智慧型手機市場，2024 年出貨量預計達到 910 萬台，但年成長率將大幅下滑至僅 2%，與過往的三位數成長形成強烈對比。

Counterpoint Research 指出，中國預計在 2024 年將占全球超過 50% 的摺疊手機出貨量，市場動向對全球摺疊手機產業發展具有關鍵影響。在產品類別中，書本式摺疊手機因提供更多元的使用場景而表現優於翻蓋式，OPPO 與 vivo 已因此停止推出翻蓋式手機，但小米仍於今年 7 月推出首款翻蓋式手機 Mix Flip，獲得市場熱烈迴響。

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華為則透過推出 X6 以及突破性的三折手機等新品，持續在中國摺疊手機市場保持領先地位，出貨量占市場總量約一半，其中三折手機以創新的設計和功能，為摺疊科技開創新的可能性。