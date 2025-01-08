全台手機降價戰 OPPO Find X8單月降幅達17%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-08 13:25

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傑昇通信統計 2024 年 12 月手機銷售價格，單機降幅在 2% 至 17% 之間，累計總降幅則在 9% 至 37% 之間。其中 OPPO Find X8（12GB/256GB）以單月降價 4,500 元、降幅 17% 成為「降價雙冠王」，從原廠建議售價 27,990 元降至 21,490 元。

在旗艦機種中，三星 Galaxy Z Fold6（12GB/512GB）從原廠建議售價 63,888 元降至 46,990 元，累積總降價達 16,898 元。蘋果 iPhone 16 系列也首次進入降價榜，iPhone 16 Pro（128GB）降價 1,000 元至 33,590 元，iPhone 16 Pro Max（512GB）降價 1,000 元至 46,990 元，總降幅達 4,910 元。

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傑昇通信指出，根據研調機構數據，全球摺疊手機市場第三季首次出現衰退，比去年同期下滑 1%。雖然三星在國內摺疊機銷量維持領先，但 moto、Google、小米、OPPO 及蘋果等品牌都在加大對摺疊手機的投入，形成競爭壓力。

在中階手機方面，vivo V40 系列降幅達 37% 最高。其中 V40（12GB/256GB）從 18,990 元降至 11,990 元，V40 Lite（12GB/256GB）從 14,990 元降至 9,490 元。傑昇通信觀察，台灣中高階手機買氣暢旺，主要是因為出色的規格配置和高性價比，加上換機週期拉長所致。