〈能源盤後〉美對俄祭新制裁 原油收登5個月高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-14 05:32

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WTI 原油和 Brent 原油周一 (13 日) 收登去年 8 月以來的最高點，係因美國加強制裁俄羅斯石油產業，投資者評估此點可能對供應造成的影響。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.25 美元或 2.9%，收每桶 78.82 美元，收登 8 月 12 日以來最高點。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.25 美元或 1.6%，收每桶 81.01 美元，收登 8 月 26 日以來最高點。

2 月交割汽油期貨價格上漲 1.2%%，至每加侖 2.10 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.53 美元。

2 月交割天然氣價格下跌 1.4%，收每百萬 Btu 3.93 美元。

市場驅動力

Tickmill 執行負責人 Joseph Dahrieh 表示，美國的制裁可能會打斷俄羅斯對主要買家中國和印度的原油出口。該制裁旨在減少俄羅斯石油收入，但俄羅斯出口減少恐推高全球原油價格，至少在短期內如此，因為市場「正在適應全球最大石油生產國之一的供應損失」。

美國財政部上周五宣布對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油公司 (Surgutneftegas) 實施制裁，這是美國履行 G7 削減俄羅斯能源收入承諾的一部分舉措。美國也對 183 艘載油船隻、俄羅斯油田服務提供者以及俄羅斯能源官員實施了制裁。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「這些制裁的影響程度尚不確定，而這對石油市場有利。」他補充說，每天約有 70 萬桶的原油供應面臨風險。

「然而，正如我們所看到的，在歐盟禁止進口俄羅斯石油和產品後，俄羅斯已設法改變了貿易流向，意味這對俄羅斯的出口量影響不大。俄羅斯有可能再次採取行動，將最新制裁的影響降至最低。」

高盛分析師在周日的報告中表示，. 俄羅斯可以調降其油價格，以激勵「動態影子船隊」繼續運輸，並吸引「價格敏感的買家繼續購買」。

同時，高盛分析師表示，美國新政府可能希望「避免俄羅斯石油產量大幅和持續下降，因為美國的目標是降低美國能源價格，且美方曾明言更注重減少來自伊朗的石油收入，而不是來自俄羅斯的石油收入。」

俄羅斯煉油廠開工率提高和成品油出口增加也「有助於緩解原油出口的限制」。