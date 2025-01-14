AI大助陣！匯豐：亞馬遜股價可望跳漲23%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-14 06:14

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亞馬遜 (AMZN-US) 今年股價以下跌開局，但匯豐銀行分析師 Christopher Johnen 認為這種情況很快就會改變。

Johnen 在周一發布的研究報告中維持對亞馬遜的買入評級，並將目標價從 225 美元上調至 270 美元，意味亞馬遜上周五收盤價仍有 23% 上漲空間。2024 年亞馬遜股價上漲 44%。

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由於投資者擔心通膨持續高企和勞動力市場強勁將阻止聯準會降息，亞馬遜股價開年以來下跌了 0.2%。基準標普爾 500 指數同期下跌 0.9%。

Johnen 認為，亞馬遜強勁的獲利和市場對其人工智慧 (AI) 的熱情，將有助於推升亞馬遜股價重回漲勢。他預期亞馬遜第四季度業績將超出預期。根據 FactSet，分析師目前預期該公司每股獲利 1.48 美元，銷售額為 1873 億美元。

Johnen 補充道，他預計亞馬遜今年將再迎來成長強勁的一年，網路服務雲端運算部門 (AWS) 今年營收將增加 200 億美元，因為生成式 AI 可能會「在推動成長方面發揮更大的作用」。

雲端運算使企業能夠存取訓練 AI 模型所需的大量數據，根據市場情報提供者 Synergy Research Group 的數據，截至 9 月 30 日的季度，AWS 在此領域的市占率達 31%。

Johnen 預計全年將進一步驗證這一主題：亞馬遜過去的投資將收穫成果，展示其業務的護城河和潛在的獲利能力。此外，「廣告營收和電商利潤率上升應該也能提振其股價。」