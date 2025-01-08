〈CES 2025〉高通攜手亞馬遜 強化AI智慧座艙體驗

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-08 12:38

‌



高通 (QCOM-US) 今 (8) 日宣佈一系列汽車領域合作項目，其中，將與亞馬遜 (AMZN-US) 進行技術合作，以 AI 驅動的車內體驗，此次用高通 Snapdragon 座艙平台的 NPU，針對邊緣端汽車中由 LLM 驅動的體驗進行最佳化。

高通指出，此次將以公司的汽車專業技術以及亞馬遜的 AI 服務和雲端功能，實現先進車內體驗，藉由此次合作，兩家公司將探索增強汽車應用 AI 功能的方法，並透過 Alexa 客製化助理 (Alexa Custom Assistant) 等技術以及高通的 Snapdragon 數位座艙平台的解決方案和軟體框架，提供更直覺、更個人化、回應更迅速的車內體驗。

‌



亞馬遜智慧汽車部門副總裁 Anes Hodzic 表示，公司持續與汽車製造商合作，透過 Alexa 或是亞馬遜的 Audible 和 Amazon Music 等內容服務，重新定義讓駕駛和乘客都能感到愉快的汽車體驗。因此，與高通合作是最佳選擇，不僅對此次合作感到振奮，更期待共同探索新一代車內體驗的創新解決方案。

高通汽車、工業、嵌入式物聯網和雲端運算部門總經理 Nakul Duggal 表示，很高興能擴大與亞馬遜的合作，將全球消費者享受的先進 AI 功能、內容和體驗帶到汽車內。公司目標是透過運用 Snapdragon 數位座艙平台以及亞馬遜的 AI 和雲端專業技術，打造一個能讓使用者體驗更為豐富精采的聯合平台，雙方合作將透過 AI 差異化增強數位座艙；汽車製造商、開發人員和供應商還能運用基於 AWS 的開發工作台，推出車內資訊娛樂和先進駕駛輔助系統。

亞馬遜和高通將在此次合作中將運用高通 Snapdragon 座艙平台的 NPU，針對邊緣端汽車中由 LLM 驅動的體驗進行最佳化，對於汽車製造商、開發人員和供應商來說，此次技術合作的目標在於以彈性的方式提供尖端數位座艙體驗，同時降低實施先進資訊娛樂和 AI 功能的時間和成本。

作為此次合作的一部份，亞馬遜與高通技術公司也預計攜手運用 Amazon Web Services(AWS) 的雲端功能，為汽車製造商提供 Snapdragon 汽車晶片組的虛擬開發環境。汽車製造商可運用此開發工作台進行開發並測試車內資訊娛樂和先進駕駛輔助系統。

高通持續推動生態系內的共同創新。在展期間，高通攜手全球領先的汽車製造商和一級供應商，宣布了基於 Snapdragon 數位底盤解決方案的近十項最新合作進展，涵蓋數位座艙、智慧駕駛、兩輪車等多個領域。藉由生成式 AI、高效能運算和先進連接技術，高通與合作夥伴共同打造更智慧、更個人化的駕駛乘坐體驗，樹立產業新標準。