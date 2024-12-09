超微、亞馬遜挑戰輝達AI晶片霸主地位 專家：「這階段」正成突破輝達壟斷關鍵
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-09 10:48
輝達 (NVDA-US) 在 AI 晶片市場的壟斷地位正面臨前所未有的挑戰，因超微 (AMD-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭及 SambaNova Systems、Groq 等新創公司紛紛瞄準大模型推理能力，推出各類客製晶片，在可靠性和成本端不斷進步。
根據市調機構 Omdia 預估，2024 年數據中心在非輝達晶片陣營上的支出將成長 49%，達到 1260 億美元，晶片領域的競爭正在進入一個更加多元化的競爭新階段。
這些新玩家不僅帶來更具性價比的選擇，更贏得了重要客戶的認可，例如 Meta(META-US) 已開始使用超微 MI300 晶片支援其新 AI 模型 Llama 3.1 405B 的推理計算，亞馬遜的 Trainium 2 晶片也得到包括蘋果在內的潛在使用者好評。
「推理」階段正成為競爭對手突破輝達壟斷 AI 晶片領域的關鍵。
高通 (QCOM-US) 執行長 Cristiano Amon 說，「真正的商業價值來自於推理，而推理正在開始規模化」，並稱高通打算使用亞馬遜的新晶片執行 AI 任務。
在成本方面，輝達現有晶片售價高達 1.5 萬美元，新款 Blackwell 晶片預計將達到數萬美元。相比之下，輝達的競爭對手提供了更具性價比的選擇。
德州高級計算中心執行主任 Dan Stanzione 表示，由於功耗和價格優勢，該中心打算在使用輝達 Blackwell 超級計算機的同時，採用 SambaNova 的晶片進行推理任務，因為其功耗和價格較低。
亞馬遜在 AI 晶片領域表現出強烈的進取心，今年投入 750 億美元用於 AI 晶片等硬體，新款 Trainium 2 晶片性能是前代產品的 4 倍，並已宣佈更強大的 Trainium 3 晶片計畫。
AI 新創公司 Poolside 技術長 Eiso Kant 估計，相較於輝達，Trainium 2 在每美元計算性能上提升 40%。更重要的是，亞馬遜計劃在全球數據中心提供基於 Trainium 的服務，這對推理任務尤為重要。
值得注意的是，亞馬遜還與 AI 新創公司 Anthropic 達成合作，將建造一個包含數十萬枚新 Trainium 晶片的巨型 AI 工廠，計算能力將是 Anthropic 此前使用過的任何系統的 5 倍。
儘管如此，競爭加劇並不代表輝達短期就會失去領先地位。
此前，輝達執行長黃仁勳在史丹佛大學演說時仍強調，該公司在 AI 軟體和推理能力上具有重大優勢，新款 Blackwell 晶片需求依然強勁。「我們產品的總擁有成本非常划算，即便競爭對手晶片是免費的，也不夠便宜。」
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